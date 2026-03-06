Alexis Saelemaekers, esterno del Milan nato nel 1999, ha affrontato nuovamente il tema del suo atteggiamento durante la partita contro la Roma. Ha spiegato che, se ai tifosi giallorossi è sembrato diverso, in realtà non era sua intenzione provocare. Il giocatore ha commentato la sua condotta in campo, sottolineando che si trattava di un episodio isolato, senza ulteriori implicazioni.

L'atteggiamento di Saelemaekers nel match contro la Roma ha suscitato diverse polemiche da parte dei tifosi giallorossi. Il belga ha giocato in prestito per la squadra della capitale nella scorsa stagione, prima di fare ritorno al Milan. Qualche mese dopo l'episodio, Alexis Saelemaekers è tornato a parlare del suo comportamento nel match contro la Roma. Di seguito, un estratto dell'intervista concessa dal giocatore del Milan ai microfoni di 'DAZN'. "La Roma? In una parola direi maturità. Loro hanno visto il mio atteggiamento come una cosa contro di loro. Sono sempre rimasto lo stesso, ma non lo hanno accettato e lo capisco. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Saelemaekers: “Ai tifosi della Roma il mio atteggiamento è sembrato contro di loro, ma in realtà…”

Saelemaekers: “I fischi all’Olimpico? Posso capire i tifosi della Roma. Ma non ho niente da rimproverarmi”Alexis Saelemaekers, classe 1999, centrocampista belga del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

Leggi anche: Milan, Saelemaekers recuperato: titolare contro la Roma

Contenuti e approfondimenti su Milan Saelemaekers Ai tifosi della Roma....

Temi più discussi: Milan, Saelemaekers simula ma viene graziato e non salterà il derby, bufera social: sotto accusa ci va anche Leao; Cesari chiude il caso Saelemaekers dopo Cremonese-Milan: Non ha simulato, c'è un contatto con Pezzella!; Juventus, ufficiale un altro importante rinnovo; Sabatini: Bastoni? Fischi protesta civile, con Lukaku andava bene? Ho visto Saelemaekers che….

Saelemaekers, l'uomo e il calciatore: «Io, Allegri e il Derby. Vi dico tutto»L'esterno del Milan si racconta su Dazn in Inedito, aspettando la stracittadina milanese, mai così determinante. Un viaggio nella vita del belga ... tuttosport.com

Saelemaekers: Capisco i tifosi della Roma che ce l'hanno con me, ma sono sempre lo stessoNon solo Milan, Alexis Saelemaekers, nel corso della sua intervista a DAZN, ha parlato anche delle sue avventure a Bologna e a Roma, cominciando dai rossoblù:. tuttomercatoweb.com

Time Machine Che Derby, che rimonta: rileggiamo la storia di Milan-Inter 3-2 del 2004 x.com

La decisione del Milan https://mdst.it/4rQFylP #SportMediaset - facebook.com facebook