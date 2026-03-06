Al Milan si discute del futuro di Allegri, con il club impegnato a definire il rinnovo del contratto e le strategie per evitare l’interesse del Real Madrid. La società valuta le prestazioni della squadra e le decisioni da prendere per mantenere il tecnico, mentre le trattative sono in corso. La situazione attorno al tecnico è al centro delle attenzioni in vista delle prossime mosse.

Nel Milan è tempo di bilanci tra prestazioni di stagione e scenari di lungo termine: Massimiliano Allegri è al centro di un confronto deciso, tra interessi esterni e una strategia interna volta a garantire stabilità e continuità. L’interesse del Real Madrid non è nuovo, ma la dirigenza rossonera sta lavorando a un piano per consolidare la posizione dell’allenatore e definire le responsabilità operative, accompagnando i risultati sportivi con una lettura chiara delle gerarchie future. In un periodo cruciale, il Milan cerca di salvaguardare le residue possibilità scudetto e, al contempo, di rafforzare la qualificazione in ambito europeo. La società affronta le voci di mercato che evocano un possibile passaggio dell’allenatore a altre realtà, mantenendo però la convinzione che un percorso condiviso possa offrire stabilità. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Milan, la verità sul rinnovo di Allegri e la strategia per tenere lontano il Real Madrid

