Milan Inter servirà il vero Barella! Il centrocampista indosserà la fascia da capitano

Il Milan e l’Inter si preparano a una sfida importante, con il centrocampista che indosserà la fascia da capitano. Si tratta di un giocatore chiave per entrambe le squadre, chiamato a dimostrare il suo valore sul campo. La partita sarà un’occasione per verificare la forma e la leadership del centrocampista, che avrà un ruolo centrale nell’andamento dell’incontro.

Mercato Inter, concorrenza nella corsa a Vicario! C’è un altro top club di Serie A Calciomercato Inter LIVE: ultimo derby per Calhangoglu? La situazione rinnovi Mercato Inter, i dirigenti nerazzurri lavorano sui rinnovi di Bisseck e Carlos Augusto: ecco le cifre e tutti i dettagli Mercato Inter, Accomando lancia l’indiscrezione: «Thuram ha una clausola da 80 milioni di euro e in Premier League.» Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Inter Primavera Atalanta, El Mahboubi non basta: nerazzurri beffati nel finale dalla rete di Baldo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Milan Inter, servirà il vero Barella! Il centrocampista indosserà la fascia da capitano Napoli, chi indosserà la fascia da capitano dopo l’infortunio di Giovanni Di LorenzoL’infortunio di Giovanni Di Lorenzo scuote l’ambiente Napoli in uno dei momenti più delicati della stagione. Leggi anche: Barella Inter, numeri da élite europea per il centrocampista nerazzurro: solo Kimmich tiene il passo dell’italiano Contenuti e approfondimenti su Milan Inter. Temi più discussi: Barella, missione derby: l'Inter si affida a lui per fermare Rabiot e chiudere il campionato; Milan-Inter, Ricci: Sogno scudetto? Con l’Inter servirà la partita perfetta; Chivu: Mentalità vincente: serve dare continuità a questo periodo; Dimarco: Servirà una partita offensiva, attenta e da Inter. Inter, nel derby serve il vero Barella. Sarà capitano, un fattore lo ha frenato in stagioneDomenica sera a San Siro andrà in scena il derby tra Milan e Inter. Senza Lautaro, i nerazzurri hanno bisogno della miglior versione di Barella ... msn.com Probabili formazioni Milan-Inter: Leao sfida Thuram, novità Pulisic e CalhanogluProbabili formazioni Milan Inter - Le possibili scelte di Allegri e Chivu per il derby della 28^ giornata di Serie A ... fantamaster.it Chi segna nel derby La bandierina! Milan e Inter letali sui calci d'angolo, le cifre x.com Reliving the first derby from November #MilanInter - facebook.com facebook