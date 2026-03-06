Milan Inter sarà tutto esaurito | record di incasso a San Siro

Il derby di Milano tra Milan e Inter si terrà domenica sera a San Siro, con tutti i posti già esauriti. La domanda di biglietti è molto alta e si registra un record di incasso per l’impianto. La partita ha suscitato grande interesse tra i tifosi, che si sono affrettati ad acquistare i tagliandi. La sfida si preannuncia come uno degli eventi più seguiti della stagione.

Sale sempre di più la febbre per il derby di Milano in programma domenica sera. La grande attesa attorno alla sfida tra Milan e Inter è testimoniata anche dall'enorme richiesta di biglietti. Secondo quanto riporta Calcio e Finanza, lo stadio San Siro sarà completamente esaurito per la stracittadina. Non solo: il Milan farà registrare il record d'incasso per una partita casalinga di Serie A, superando i quasi 5,9 milioni di euro raccolti in occasione di un altro derby disputato nel marzo del 2019.