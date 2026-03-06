Milan Inter i rossoneri soffrono tantissimo in un dato | i nerazzurri lì sono…

Nel match tra Milan e Inter, i rossoneri stanno vivendo momenti difficili, soprattutto nei calci piazzati. La squadra nerazzurra si dimostra estremamente pericolosa in questa fase di gioco, rappresentando la più consistente minaccia in questa particolare situazione numerica. La partita si sta giocando su questi aspetti, con i giocatori di entrambe le squadre impegnati a gestire le palle inattive.

Milan Inter. L'Inter è di gran lunga la squadra più pericolosa della Serie A quando si parla di calci piazzati. In questa stagione i nerazzurri hanno già segnato 21 gol da palla inattiva tra corner, rimesse laterali e rigori, un dato che non ha eguali nel campionato italiano. Dietro questi risultati, però, non c'è nulla di casuale. Come rivelato da La Gazzetta dello Sport, ad Appiano Gentile lavora una vera e propria squadra di analisti che studia nel dettaglio ogni situazione da fermo. Il cosiddetto "Appiano Lab" analizza schemi, movimenti e posizionamenti, cercando di valorizzare al massimo le qualità dei battitori e dei giocatori più forti nel gioco aereo presenti nella rosa nerazzurra.

INTER - MILAN CON LA VITTORIA ROSSONERA NEL DERBY! MAIGNAN EROICO, RISULTATO GIUSTO

Temi più discussi: Milan-Inter, ultimo treno Scudetto: perché la pressione è tutta sui rossoneri; Derby Milan-Inter, l'attesa con due protagonisti: Eranio e Galante. Una vittoria riapre la corsa, Gara speciale e indimenticabile; Milan-Inter, Gabbia verso forfait. Bartesaghi da valutare; Rabiot e Saelemaekers a rischio squalifica per Milan-Inter: i diffidati rossoneri per il derby e le scelte di Allegri in Cremonese-Milan.

