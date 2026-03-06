Milan in ritiro l' Inter no | il derby e l' avvicinamento opposto di Allegri e Chivu

Il Milan ha iniziato il ritiro a Milanello, dove resterà fino a sabato, mentre l’Inter ha deciso di non seguire questa scelta e tornerà a casa dopo l’allenamento di oggi, rientrando ad Appiano domenica mattina. La differenza nelle modalità di preparazione si riflette nelle decisioni di Allegri e Chivu riguardo alla gestione delle rispettive squadre in vista del derby.

I due mondi sono vicini - Milanello e Appiano sono separati da una ventina di chilometri appena -, però appartengono a galassie differenti. Sì, certo, Milan e Inter stanno progettando il nuovo stadio insieme, ma per il resto viaggiano su percorsi diversi. Nelle scelte di mercato, nella quota italiana in rosa (e soprattutto in campo), nella gestione complessiva delle rispettive proprietà. Persino il sistema di gioco ha uno sviluppo profondamente diverso nonostante sia teoricamente 3-5-2 per entrambe. E allora non stupisce che saltino fuori differenze sostanziali anche nell'avvicinamento al derby. Sì perché la settimana di Milan e Inter, ovvero il programma di lavoro stilato da Allegri e Chivu, è stato decisamente diverso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

