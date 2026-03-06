Domenica il Milan affronta il decimo derby con Allegri alla guida, una sfida che coinvolge il tecnico in questa lunga esperienza iniziata nel 2010. In passato, la squadra ha alternato successi e risultati meno brillanti in questa partita, mentre l’obiettivo attuale è ridurre il divario di dieci punti rispetto alla capolista. La partita rappresenta un momento importante per il Milan in questa stagione.

Allegri alla prova del.dieci. Quella di domenica sarà infatti la decima stracittadina del tecnico sulla panchina del Milan, una storia iniziata nel lontano 2010 e che nel corso del tempo ha alternato pagine trionfali ad altre meno fortunate. Comun denominatore di ciascuna di esse, la forza di far prevalere l’ equilibrio al nervosismo all’interno di sfide in cui i toni si alzano spesso e volentieri. Uno dei dogmi filosofici del mister livornese, a ben notare. Vittorie per lo scudetto nel 201011. Memorabili le due vittorie nella stagione 201011: così importanti, così diverse tra loro. Fu un rigore di Ibrahimovic a decidere la gara di andata, in cui i rossoneri difesero compatti il vantaggio nonostante l’inferiorità numerica, consegnando al proprio mister la prima affermazione contro i cugini. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Milan, il decimo derby di Allegri ha una missione: abbattere il -10

Milan, missione impossibile: Allegri vede l’Inter a -10 e lancia l’assalto al Derby per salvare la stagioneIl destino del Milan si gioca in una manciata di giorni tra la polvere della provincia e le luci della ribalta cittadina.

