Nel derby tra Milan e Inter, la sfida si prepara a essere decisa negli ultimi minuti, con le squadre che hanno mostrato una forte presenza nel finale di partita. Dall'80' in poi, i rossoneri hanno accumulato sei punti senza perdere, mentre i nerazzurri hanno segnato 14 gol complessivi. La partita si avvia a essere molto combattuta fino alla fine.

Non è un vero e proprio terzo tempo, perché qui nessuno a fine partita va a socializzare con gli avversari. E' semmai un terzo tempo di "campo", un appendice di gioco che illumina i finali, cambia la storia delle partite, regala gioie e dispensa incubi: è tutto quello che succede dal minuto numero 80 in avanti. E spesso, capitano tante cose. Uno spicchio di cronometro che Milan e Inter hanno imparato a gestire bene in fase offensiva e che, quindi, si pone come uno scenario potenzialmente determinante anche nel derby di domenica. Chivu, e soprattutto Allegri, lo ripetono spesso: le partite sono lunghe e raramente finiscono al novantesimo. Una gestione ben eseguita quando i tifosi più frettolosi hanno già abbandonato gli spalti, può cambiare faccia alla partita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan e Inter, il veleno è nella coda: il derby si deciderà nel "terzo tempo"?

Stramaccioni sicuro: «Inter Juve? Spalletti un maestro, Chivu in sintonia col gruppo. Ecco come si deciderà il derby d’Italia»di Redazione JuventusNews24Stramaccioni analizza la sfida di San Siro tra i dodici punti di distacco e il duello tattico tra Chivu e Spalletti.

Leggi anche: Il Diavolo ci mette la coda. Leao in tempo per il derby: "Una questione personale»

Contenuti utili per approfondire Milan e Inter il veleno è nella coda il....

Temi più discussi: Milan-Inter, il derby è una questione di filosofie (e di statistiche); Milan-Inter, orari e dove vedere il derby in TV; La testa di De Winter, i muscoli di Fofana, la fantasia di Nkunku: il piano di Allegri per il derby; Milan-Inter, il domandone a Pressing: chi vince il derby?.

Milan-Inter pronostico e quote, la chicca sul derbyScopri il pronostico su Milan-Inter con focus sulla chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto del Derby valido per il 28° turno di campionato. calciomercato.com

Derby, quando il blocco azzurro passa di mano: ora gli italiani sono nell'InterPrima erano i rossoneri ad avere più italiani, ora invece sono i nerazzurri, con Barella, Bastoni, Dimarco, Acerbi e gli altri. Per Max un possibile 11 tutto straniero ... msn.com

#Damiani: "Derby, l' #Inter ha qualcosa in più ma il #Milan è capace di ribaltare i pronostici" x.com

Fullkrug: "La connessione che ho con il Milan e i suoi tifosi è già molto forte. Mi piace la cultura, amo il club. Sono grato di essere al Milan e di giocare con questa maglia. Non lo so perché ma anche la connessione che ho con società e tifosi è già forte. Sono c - facebook.com facebook