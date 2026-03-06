Milan cosa c’è davvero dietro al 5% detenuto da Elliott | la spiegazione del documento | PM

La Procura di Milano ha richiesto l’archiviazione dell’indagine sulla proprietà del Milan. Nei documenti ufficiali viene menzionato un presunto 5% detenuto da Elliott, ma non ci sono ulteriori dettagli o conferme ufficiali su questa quota. La questione riguarda una partecipazione che, secondo gli atti, avrebbe coinvolto la società finanziaria, senza che siano stati presentati elementi di prova certi.

Arrivano aggiornamenti importanti sul fronte societario del Milan. L’indagine avviata nel 2024 dalla Procura di Milano sulla proprietà del club rossonero potrebbe infatti concludersi senza conseguenze. I magistrati avrebbero presentato una richiesta di archiviazione del procedimento, ritenendo che gli approfondimenti svolti negli ultimi mesi non abbiano prodotto elementi in grado di sostenere le ipotesi iniziali. Una notizia che potrebbe chiudere definitivamente la vicenda anche sul piano penale. L’inchiesta era nata da un esposto presentato da Blue Skye, ex socio di minoranza del club prima del passaggio di proprietà del 2022. Da quella segnalazione la Procura aveva avviato una serie di accertamenti legati alla cessione del Milan dal fondo Elliott a RedBird. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

