In una settimana caratterizzata dal derby e da tensioni crescenti, l’allenatore del Milan ha comunicato le sue condizioni per rifiutare un’offerta proveniente dal Real Madrid. La sua posizione resta in sospeso e le discussioni tra il club e il tecnico continuano senza una decisione ufficiale. La situazione si sviluppa nel contesto di un clima di attesa e di confronti aperti.

Settimana di derby, nervi tesi e domande semplici: resta o no? Mentre Milano tira il fiato, Massimiliano Allegri sceglie la via più difficile. Guardare il presente, pretendere il futuro. E, se serve, dire no a certe sirene. Nel pieno della vigilia contro l’Inter, in casa Milan si parla poco di Bartesaghi e di Pulisic. Si parla di Allegri. Di cosa farà a fine stagione. E di una frase che pesa: “Sono molto contento di essere tornato. si può fare un percorso importante anche qui”. Parole semplici, messaggio chiaro. (AnsaFoto) – serieanews.com Il tecnico punta tutto sull’obiettivo Champions League. 🔗 Leggi su Serieanews.com

© Serieanews.com - Milan, Allegri resta? Ha dettato le sue condizioni per rifiutare il Real Madrid

Leggi anche: Prima pagina Tuttosport: “Le condizioni di Allegri per il sì a Florentino: Modric e Rabiot al Real Madrid”

Allegri al Real Madrid? Romano: “Allegri è concentrato sul Milan, non pensa ad altro”Negli ultimi giorni si sta parlando molto di un possibile interesse da parte del Real Madrid nei confronti di Massimiliano Allegri, attuale...

Altri aggiornamenti su Real Madrid.

Temi più discussi: Edicola - Il Real Madrid ripensa nuovamente ad Allegri, il tecnico del Milan nel mirino del Blancos; Il Real Madrid vuole strappare Allegri al Milan in estate: pronto l’assalto di Florentino Perez; Mercato Milan, Allegri vuole portarsi due rossoneri al Real Madrid; Il Corriere dello Sport sicuro: Real Madrid su Allegri.

Longhi: Allegri al Real Madrid? Resta al Milan, non vuole patate bollenti. Se la Juventus non continua con Spalletti...Intervenuto a Radio Sportiva, Bruno Longhi ha parlato delle voci su interessamento del Real Madrid per Massimiliano Allegri: Allegri ha avuto a suo tempo l'opportunità di ... tuttojuve.com

Allegri al Real Madrid? Le voci scuotono i giorni pre derby: cosa sta succedendo sulla panchina rossoneraNon è l’argomento da trattare a due giorni dal derby contro l’Inter, ma l’interesse del Real Madrid per Massimiliano Allegri scuote il Milan. Ma quando è ... ilgazzettino.it

Il saluto romano di un tifoso del Real Madrid è costato carissimo anche al club madrileno, oltre che allo stesso supporter dei Blancos Le telecamere avevano ripreso un tifoso del Real Madrid mentre faceva il saluto nazista prima dell'inizio della partita: era st - facebook.com facebook

Allegri e il Real Madrid: una suggestione più che uno scenario concreto. Nessun contatto con Max x.com