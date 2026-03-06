Michael Perris racconta i pantaloni rosa

Un ragazzo di 12 anni ha condiviso la sua esperienza sulla fine di “Andrea Spezzacatena”, un episodio che ha segnato la sua vita. La testimonianza, arrivata solo ora a causa di Sanremo, racconta come abbia vissuto in prima persona quei momenti, evidenziando il dolore e le emozioni di un adolescente di fronte a una situazione di esclusione e diversità.

Uscita il 20 febbraio ma giunta a noi causa Sanremo solo adesso uno spaccato di vita vissuta attraverso gli occhi di un adolescente di appena 12 anni che ha vissuto intensamente la storia della fine di "Andrea Spezzacatena", reo solo di essere diverso. Sembrerebbe di primo impatto lo sfogo di un adolescente sensibile colpito duramente da questa triste storia se non fosse per il cognome che dice tutto sulla sensibilità la educazione e l'orecchio musicale di Michael che di cognome fa imprescindibilmente "Perris". Il grido di dolore di Michael giunge come una lama a trafiggere i nostri pensieri citando un passaggio del testo "Perché lo avete fatto che bisogno c'era? Lui doveva vivere come voleva "un J'accuse verso chi resta fermo immobile nei confronti di queste storie che dimostrano l'arretratezza di un popolo che non vuole crescere.