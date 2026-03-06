Mia figlia aspetta la Rems

Questa mattina a Terni, una donna ha riferito che sua figlia, in uno stato di grave confusione, è entrata nell’abitazione e ha causato danni ai locali. La stessa donna ha aggiunto di essere stata aggredita fisicamente con calci, pugni e morsi dalla figlia. Attualmente, la donna attende il trasferimento della figlia in una Rems.

TERNI "Questa mattina (ieri ndr) mia figlia, in grave stato confusionale, è entrata in casa, ha distrutto l'abitazione e mi ha aggredita con calci, pugni e morsi. Sono finita al pronto soccorso con una frattura al naso e varie contusioni". E' quanto denuncia la mamma di Asia, la 21enne ternana che nonostante la disposizione della magistratura aspetta da un anno il ricovero in una Rems (Residenza per l'esecuzione di misure di sicurezza). "Per mia figlia – continua la madre – esiste da mesi un provvedimento del magistrato che dispone il ricovero in Rems, ma nessuno lo ha ancora eseguito nonostante le continue segnalazioni ai servizi". La signora nei giorni scorsi aveva rilanciato la questione con la difficile situazione di Asia tornata alla ribalta delle cronache.