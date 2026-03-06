Mi impegno per una comunità migliore

Luca Ulivi, 20 anni, è membro del consiglio comunale di Predappio da circa due anni, rappresentando la maggioranza guidata dal sindaco Roberto Canali. Ha deciso di candidarsi per contribuire alla comunità e restituire al suo paese i servizi pubblici che ha ricevuto durante i suoi vent’anni di vita. La sua scelta è motivata dall’intenzione di impegnarsi attivamente per il benessere locale.

Luca Ulivi, 20 anni, da quasi due anni in consiglio comunale a Predappio nella lista di maggioranza guidata dal sindaco Roberto Canali, perché ha scelto questa esperienza? "Per restituire alla società e al mio Comune ciò che ho ricevuto in servizi pubblici in questi vent’anni di vita". Cioè? "Le scuole, i campi sportivi, le associazioni e tutti i servizi pubblici, come le strade". Prima che in consiglio si era già impegnato nel sociale? "Faccio parte del gruppo Scout di San Cassiano da molti anni, sono volontario dell’Avis e dell’Admo, dell’October Fest e della sfida dei quartieri Viale-Pescaccia. Dal 2022 fino a giugno 2024 sono stato segretario della consulta comunale dei giovani, formata da una ventina di ragazzi di Predappio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

