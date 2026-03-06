Le previsioni meteorologiche indicano che a Genova e in Liguria nel fine settimana tra sabato 7 e domenica 8 marzo il tempo sarà caratterizzato da condizioni variabili. La Primavera si avvicina, le giornate si allungano, ma il cambio dell'ora avverrà tra il 28 e il 29 marzo 2026. La stagione resta ancora in evoluzione, con possibili variazioni nelle temperature e nelle precipitazioni.

Che tempo farà a Genova e in Liguria nel fine settimana tra sabato 7 e domenica 8 marzo? La Primavera si avvicina e le giornate si allungano, anche se per il cambio dell'ora bisognerà aspettare ancora qualche settimana (la notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026). Nel frattempo ecco le previsioni degli esperti di 3BMeteo.com per Genova e la Liguria per il weekend. A Genova cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento in più nella serata. Temperature tra i 10 e i 19°C, venti da moderati a tesi e mare mosso. Sul resto della Liguria, Riviera di ponente con cieli molto nuvolosi al mattino con deboli... 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Meteo Genova e Liguria, le previsioni per la settimanaIl meteo sarà molto variabile a Genova e in Liguria nella settimana in arrivo, tra giornate di sole e di pioggia.

Pioggia e neve sulla Liguria: le previsioni di 3BMeteo per il fine settimana

Tutto quello che riguarda Meteo Genova.

Temi più discussi: Meteo Genova e Liguria: le previsioni per la prima settimana di marzo; Meteo LIGURIA Video: previsioni aggiornate; Meteo Genova e Liguria, le previsioni per il fine settimana; Meteo in Liguria, sole e pioggia: le previsioni per le prossime ore.

Meteo, tempo sereno in Liguria: le previsioniGIOVEDI': un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più dal pomeriggio. Nello specifico su Riviera di ponente e sul ... primocanale.it

Meteo Genova e Liguria: le previsioni per la prima settimana di marzoLa settimana trascorrerà tra nubi e schiarite, ma difficilmente vedremo giornate di sole splendente ... genovatoday.it

Le previsioni del tempo del centro meteo Limet per oggi e i prossimi giorni a Genova e in Liguria - facebook.com facebook