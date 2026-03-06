Messina-Gear | la finale anticipata che decide il titolo

Sabato al PalaLaganà di Montepiselli si svolgerà la finale anticipata del girone D della Serie A2 tra Messina Futsal e Gear Piazza Armerina. La partita rappresenta l’evento più importante della stagione per entrambe le squadre, che si sfideranno per aggiudicarsi il titolo di campione nel loro raggruppamento. L’incontro mette di fronte due formazioni che puntano a chiudere al meglio il campionato.

Sabato, sul parquet del PalaLaganà di Montepiselli, si giocherà l’incontro decisivo per il girone D della Serie A2 tra Messina Futsal e Gear Piazza Armerina. La sfida, valida per la diciassettesima giornata, vedrà affrontarsi la capolista peloritana contro una delle principali inseguitrici, in un match che potrebbe determinare il vincitore del campionato. L’attesa è massima poiché il risultato avrà un peso specifico sulla graduatoria, dove distacchi minimi separano le prime posizioni. L’atmosfera nel palazzetto di Montepiselli sarà tesa ma carica di entusiasmo, con la consapevolezza che questa partita rappresenta una vera finale anticipata. I numeri del girone indicano che la corsa al titolo è ancora aperta e dipenderà dall’esito di questo scontro diretto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

