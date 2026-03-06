Mercedes domina nei long run e si conferma favorita in pista

Nel fine settimana, la Mercedes si è confermata come la squadra più forte nei lunghi passaggi e si è mostrata favorita nelle gare in pista. Dopo un avvio caratterizzato da segnali contrastanti, sono arrivati risultati che indicano una certa solidità e affidabilità della squadra tedesca. La strada verso le prossime sfide sembra ancora aperta, ma i primi segnali sono incoraggianti.

Un avvio di weekend segnato da segnali contrastanti, ma con chiari segnali di positività per la Mercedes. La squadra ha concentrato le ore iniziali sull'ottimizzazione della batteria, mostrando progressi nelle prove successive e consolidando l'idea di potenziale competitività per la gara di domenica. La sessione mattutina ha visto la Mercedes impegnata a ottimizzare l'uso della batteria, mentre nel primo turno la vettura ha mostrato sottosterzo. George Russell è terminato in settima posizione, Andrea Kimi Antonelli in ottava, entrambi distanti oltre un secondo dal leader Leclerc. Nel box è stato dedicato tempo al bilanciamento e alla gestione energetica, con modifiche al setup introdotte dallo staff tecnico prima della FP2.