Mense scolastiche | nuovo menù in tavola per 1600 alunni lancianesi

È stato firmato ieri il contratto per il nuovo menù delle mense scolastiche di Lanciano, che coinvolge circa 1600 alunni. L’appalto per la gestione delle mense è stato aggiudicato tramite una gara regionale e l’accordo è stato siglato dall’Agenzia regionale per la committenza. La modifica entrerà in vigore nelle prossime settimane.

Firmato il contratto attuativo del maxi appalto, oltre 7 milioni di euro, per le mense nelle scuole di Lanciano: da lunedì 9 marzo sarà servito il nuovo menù con prodotti biologici e piatti della tradizione locale Nuovo menù in arrivo per gli alunni lancianesi. È stato firmato ieri, 5 marzo, il contratto attuativo dell'appalto per le mense nelle scuole di Lanciano a seguito della maxi gara a livello regionale effettuata dall'Agenzia regionale per la committenza. Il contratto ha la validità di sessanta mesi con un investimento all'incirca di 7.700.000 euro. Il menù è già pubblico, a disposizione dei genitori sull'app dedicata alla mensa scolastica.