Gli studenti del liceo segnalano che ogni giorno devono attendere circa un’ora il treno, costretti a trovare alternative come fermarsi nei giardini vicini o andare in biblioteca quando possibile. In giorni di pioggia intensa, questa attesa diventa ancora più difficile. La situazione si ripete quotidianamente, creando disagi per chi deve spostarsi tra scuola e casa.

"Tutti i giorni dobbiamo stare in giro un’ora. Inventandoci cosa fare. A volte ci fermiamo nei giardini vicino al liceo, quando è aperta andiamo in biblioteca, ma se piove forte come come l’altro giorno è un disastro. Il risultato è rimanere bagnate dalla testa ai piedi fino alle 15.30 quando riusciamo ad arrivare a casa". Emily Bacaj, Sofia Silvagni e Maya Leurini, studentesse riccionesi del primo anno del liceo artistico ‘Mengaroni’ di Pesaro fanno il racconto dei disagi quotidiani che devono affrontare per tornare da scuola. Una testimonianza che nasce dalla motivazione di contribuire a trovare una soluzione ai problemi di trasporto che grava sugli studenti provenienti dal versante romagnolo, da Riccione, Misano, Cattolica e dal primo comune marchigiano, Gabicce Mare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Mengaroni’: continua l’odissea. Gli alunni: "Un’ora di attesa per il treno"

Leggi anche: Treno per il Mengaroni, Regione in campo

Blocco su treno da Chilivani: passeggeri intrappolati per un’ora nell’Odissea ferroviariaUn treno da Chilivani bloccato per un’ora a causa di un guasto al passaggio a livello: il caos a bordo e la frustrazione dei passeggeri È un episodio...