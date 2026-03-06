In Parlamento manca la premier, mentre in radio si parla di questioni di grande attualità. Una sedia vuota segna il suo assenteismo eppure la sua voce si sente chiaramente attraverso le trasmissioni in diretta. È il giorno in cui il suo ruolo si manifesta anche senza la sua presenza fisica, tra dichiarazioni e commenti pubblici.

Una poltrona vuota in Parlamento e una voce in diretta radiofonica. Il paradosso di Giorgia Meloni va in scena nel giorno più delicato: la premier non c’è, eppure è ovunque. Lascia l’ingrato compito dell’informativa sull’escalation mediorientale alle Camere a Tajani e Crosetto, ma con un blitz mediatico si prende tutta la scena. Dai microfoni di Rtl 102.5 detta la linea e diventa il bersaglio delle opposizioni. Si astiene da giudizi sull’azione americana, trincerandosi dietro i dati di fatto per rassicurare l’opinione pubblica. Sottolinea la preoccupazione per un mondo "governato dal caos" e rivendica la scelta di aiutare i Paesi del Golfo, "presi di mira dalla controffensiva iraniana", in asse con Regno Unito, Francia e Germania. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Iran, la guerra si allarga tra Libano, Azerbaigian e Qatar. Meloni: “Non siamo in guerra”. Crosetto: “Può succedere di tutto”La guerra scoppiata dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran continua ad allargarsi e a produrre effetti a catena in tutto il Medio...

Guerra Iran, Italia verso invio aiuti a Paesi del Golfo, Meloni: "Crisi grave ma non siamo in guerra", oggi voto in ParlamentoDopo colloqui tesi al Quirinale dal Presidente della Repubblica Mattarella, oggi l'esecutivo Meloni chiederà il voto del Parlamento sull'invio di...

Iran, Meloni: Non siamo in guerra e non vogliamo entrarci, nessuna richiesta sulle basiGiorgia Meloni lancia l’allarme sulla crisi internazionale: Il diritto internazionale è sempre più fragile. Timori per energia, prezzi e stabilità globale ... adnkronos.com

