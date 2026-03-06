Meloni | Italia lavora senza sosta per proteggere i nostri cittadini

Il governo italiano sta monitorando da vicino la crisi in Medio Oriente, mantenendo un contatto costante con alleati e partner regionali. Il primo ministro ha dichiarato che l’Italia lavora senza sosta per proteggere i cittadini e garantire la sicurezza nazionale. La situazione richiede un’attenzione continua e un impegno costante da parte delle autorità italiane.

"Continuiamo a seguire con la massima attenzione gli sviluppi della crisi in Medio Oriente. Il governo italiano è al lavoro senza sosta, in contatto con i nostri alleati e con i partner della regione, per monitorare la situazione e tutelare la sicurezza dei cittadini italiani". Così scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Il Governo italiano è al lavoro senza sosta, in contatto con i nostri alleati e con i partner della regione, per monitorare la situazione e tutelare la sicurezza dei cittadini italiani. La priorità è proteggere i nostri connazionali e lavorare, insieme ai nostri principali partner e alleati, per sostenere ogni iniziativa che possa condurre a un ritorno alla diplomazia e al dialogo tra le parti", prosegue il capo del governo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Sembra incredibile, e invece è successo davvero. Invece di presentarsi davanti al Parlamento e ai cittadini italiani, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è andata in radio, a Rtl 102.5, per relazionare il Paese sulla più grave crisi della storia recente. E ha i - facebook.com facebook

#ottoemezzo Marco Travaglio commenta le parole di Giorgia Meloni in radio criticando quanto detto dalla premier: "Spieghi perché stiamo entrando in guerra con gli aggressori" x.com