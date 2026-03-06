Meloni intensifica i contatti internazionali dopo la crisi in Iran

Dopo la crisi in Iran, il governo ha intensificato i contatti con diversi paesi, concentrandosi principalmente sulla sicurezza dei cittadini italiani all’estero. La premier ha avviato discussioni con leader di vari stati per affrontare la situazione, mantenendo un focus sulla tutela dei connazionali. Nel frattempo, sono stati rafforzati i rapporti diplomatici e si sono svolti incontri con rappresentanti di più nazioni.

Al primo posto l’incolumità dei connazionali, accanto al giro di orizzonti con i leader più o meno coinvolti. Giorgia Meloni prosegue nel lavoro per gestire le conseguenze della crisi in Iran e affronta un’altra giornata complessa e densa di interlocuzioni. Dopo aver sentito ieri al telefono Volodymyr Zelensky, parla anche con il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan a cui ha espresso solidarietà e vicinanza dopo “l’ingiustificabile attacco missilistico di cui è stata oggetto”. Non solo Ankara è partner strategico di Roma, ma anche membro della Nato, per cui l’evoluzione della situazione regionale presenta molteplici aspetti... 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Meloni intensifica i contatti internazionali dopo la crisi in Iran Iran, referendum, crisi e Paragon: il governo Meloni è sull’orlo di una crisi di nerviI sondaggi del referendum che premiano il No, la crescita di Vannacci, il muro di Mattarella sulla nuova legge elettorale. Leggi anche: Iran, contatti di Meloni per l’allentamento delle tensioni. Ue: Esplorare percorsi diplomatici Altri aggiornamenti su Meloni intensifica. Temi più discussi: PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI - PALAZZO CHIGI * LA PRESIDENTE MELONI INTENSIFICA I CONTATTI CON I LEADER MEDIORIENTALI, COORDINAMENTO CON VON DER LEYEN E MATTARELLA; Medio Oriente, Meloni intensifica i contatti diplomatici con i leader della regione; Crisi in Medio Oriente, Italia intensifica azione diplomatica : Meloni coordina riunioni e contatti internazionali; Medio Oriente, diplomazia italiana e parole di Meloni al TG5: tra crisi internazionale e responsabilità di governo. Meloni a Erdogan:vicinanza dopo missileNel quadro dei continui contatti con i principali partner sulla crisi in Medio Oriente, la premier Meloni ha sentito al telefono il presidente turco Erdogan. Da Roma solidarietà e vicinaza alla ... rainews.it Trump: nessun attacco di terraResta l'ipotesi di armare milizie curde per combattere sul campo. Meloni intensifica i contatti diplomatici ... msn.com PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI – PALAZZO CHIGI * «LA MELONI INTENSIFICA I CONTATTI CON I LEADER MEDIORIENTALI, COORDINAMENTO CON VON DER LEYEN E MATTARELLA» x.com LaPresse. . L'Iran ha dichiarato di aver lanciato "in massa" missili balistici contro Israele: è la ventiduesima ondata dell'operazione 'True Promise 4'. Mentre Teheran intensifica l'offensiva, gli attacchi aerei israeliani hanno colpito la capitale iraniana e Beirut, in - facebook.com facebook