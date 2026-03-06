Meloni | decisioni ideologiche del tribunale traumatizzano i minori

La premier Giorgia Meloni ha commentato le recenti ordinanze del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila riguardanti la famiglia Trevallion, conosciuta come la famiglia nel bosco. Meloni ha criticato le decisioni, definendole ideologiche e affermando che traumatizzano i minori coinvolti. La sua dichiarazione si concentra sulla percezione di un intervento giudiziario che avrebbe avuto ripercussioni negative sui bambini.

La premier Giorgia Meloni ha espresso un forte dissenso riguardo alle recenti ordinanze del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila relative alla famiglia Trevallion, nota come la famiglia nel bosco. Il vertice esecutivo ha definito le decisioni giudiziarie come ideologiche e traumatiche per i minori coinvolti. La questione riguarda l'allontanamento della madre dai figli e la separazione dei bambini dalla struttura protetta dove risiedevano insieme. Questo intervento si inserisce in un contesto di tensione tra il potere giudiziario e l'esecutivo sulla definizione del superiore interesse del minore. La leader politica sottolinea come lo Stato non debba sostituirsi ai genitori nell'educazione dei figli o nell'imposizione di stili di vita specifici.