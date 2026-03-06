Meloni con il cerino in mano | la guerra presenta il conto

Giorgia Meloni si trova al centro di polemiche per la sua posizione sul conflitto in Iran, alimentato dai raid dei suoi alleati Donald Trump e Benjamin Netanyahu. La premier italiana ha espresso dichiarazioni che hanno suscitato critiche, mentre l’Italia continua a seguire da vicino gli sviluppi della crisi. La situazione rimane complessa e il governo italiano monitora gli sviluppi senza prendere decisione definitiva.

I raid aerei di Trump sull’Iran stanno creando un problema per Meloni in vista del referendum sulla giustizia del 22-23 marzo È sempre più imbarazzante la posizione di Giorgia Meloni sul conflitto che sta divampando in Iran, frutto dei raid dei suoi amici-alleati Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Ancora una volta la premier si guarda bene dal condannare l’offensiva americana e israeliana e continua a condannare solo la rappresaglia. Ieri una nota di Palazzo Chigi ha informato che Meloni ha avuto una conversazione telefonica con il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, nel corso della quale “ha prima di tutto espresso la sua solidarietà e vicinanza alla Turchia, partner strategico dell’Italia e alleato Nato, a fronte dell’ingiustificabile attacco missilistico di cui è stata oggetto”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

