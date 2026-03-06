Giorgia Meloni si trova al centro di polemiche per la sua posizione sulla guerra in Iran, una situazione innescata dai raid condotti dagli alleati degli Stati Uniti e di Israele, Donald Trump e Benjamin Netanyahu. La premier italiana ha espresso commenti che attirano l’attenzione, mentre il conflitto continua a evolversi e a coinvolgere diversi attori internazionali. La discussione pubblica si concentra sulla sua risposta e sul ruolo dell’Italia in questa crisi.

È sempre più imbarazzante la posizione di Giorgia Meloni sul conflitto che sta divampando in Iran, frutto dei raid dei suoi amici-alleati Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Ancora una volta la premier si guarda bene dal condannare l’offensiva americana e israeliana e continua a condannare solo la rappresaglia. Ieri una nota di Palazzo Chigi ha informato che Meloni ha avuto una conversazione telefonica con il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdo?an, nel corso della quale “ha prima di tutto espresso la sua solidarietà e vicinanza alla Turchia, partner strategico dell’Italia e alleato Nato, a fronte dell’ingiustificabile attacco missilistico di cui è stata oggetto”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Meloni con il cerino in mano: la guerra presenta il conto

Articoli correlati

La guerra in Iran presenta il conto alle imprese: costerà 10 miliardi di euro in più. Interi settori a rischio collassoMilano, 7 Marzo 2026 – La guerra in Iran, secondo le stime dell’Ufficio studi della CGIA, potrebbe costare alle aziende italiane quasi 10 miliardi di...

Contenuti utili per approfondire Meloni con il cerino in mano la guerra...

Argomenti discussi: Meloni con il cerino in mano: la guerra presenta il conto; Meloni con il cerino in mano | la guerra presenta il conto.

Meloni con il cerino in mano: la guerra presenta il contoI raid aerei di Trump sull’Iran stanno creando un problema per Meloni in vista del referendum sulla giustizia del 22-23 marzo ... lanotiziagiornale.it