Meloni ai funerali di Domenico vignetta di Natangelo | Un bimbo non può morire così ma ok se bombardato da Usa e Israele

Durante i funerali di Domenico, sono state diffuse immagini e commenti che hanno suscitato molte discussioni. In particolare, una vignetta di Natangelo mette in discussione la morte di un bambino, commentando che sarebbe accettabile se fosse stato ucciso da bombardamenti degli Stati Uniti e di Israele. La scena si è svolta in un contesto di forte attenzione mediatica sulla posizione del governo rispetto alla guerra contro l’Iran.

La vignetta di Natangelo si riferisce indubbiamente alla linea attuata dal governo Meloni in merito alla guerra contro l'Iran da parte di Usa e Israele. Una linea che si può facilmente evidenziare dal fatto che l'esecutivo abbia varato aiuti militari per i Paesi del Golfo e non abbia espresso una co. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Meloni ai funerali di Domenico, vignetta di Natangelo: "Un bimbo non può morire così, ma ok se bombardato da Usa e Israele" Nola, folla ai funerali di Domenico. Meloni abbraccia la madre del bimboCentinaia di persone si sono radunate oggi pomeriggio in piazza Duomo a Nola per dare l’ultimo saluto a Domenico Caliendo, il bambino di due anni... Una raccolta di contenuti su Meloni ai funerali di Domenico vignetta.... Temi più discussi: Funerali di Domenico, Meloni al Duomo di Nola - Video; Funerali di Domenico, la premier Meloni arriva alla Cattedrale di Nola; I funerali di Domenico, il vescovo: 'Abbiamo il cuore spezzato'. Meloni in cattedrale; L'abbraccio tra Meloni e la madre di Domenico, la premier ai funerali del bimbo del cuore bruciato - Il video. Funerali del piccolo Domenico Caliendo al Duomo di Nola, abbraccio tra Giorgia Meloni e la madre PatriziaFolla ai funerali di Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni e mezzo morto dopo un trapianto con un cuore bruciato: si attende la premier Giorgia Meloni ... virgilio.it Domenico Caliendo, i funerali a Nola: Meloni abbraccia la mamma. Applausi e palloncini, la folla canta GuerrieroÈ il giorno del dolore, oggi, per l'addio al piccolo Domenico Caliendo, il bimbo morto all'ospedale Monaldi dopo il trapianto di un cuore danneggiato. La piazza di Nola si ... ilmessaggero.it Non parlare della guerra in corso. Per evitare imbarazzi, scivoloni e critiche al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, un punto di riferimento del partito. E lasciare che a farlo siano la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio - facebook.com facebook Meloni: “L’ #8marzo richiama tutti a una responsabilità che vale ogni giorno: continuare a costruire un’Italia nella quale nessuna donna debba scegliere tra libertà, lavoro, famiglia e realizzazione personale. Dobbiamo rimuovere ostacoli, garantire pari opportu x.com