Megabox la magia dell’Arena per la finale

L’Arena di Megabox si prepara ad accogliere la finale, mentre i quarti playoff si sono conclusi con Milano che ha dimostrato la sua superiorità. Ora l’attenzione si sposta su Vallefoglia, che potrebbe raggiungere per la prima volta una finalissima internazionale. La partita si avvicina e l’atmosfera è carica di attesa, senza che l’adrenalina abbia ancora lasciato spazio a pause.

Ora l’adrenalina non deve calare. Sceso velocemente il sipario sui quarti playoff con Milano, che ha dimostrato la sua superiorità, si alza quello che potrebbe proiettare Vallefoglia nella storia, con la prima finale internazionale già alle porte. Il primo round, mercoledì si gioca a Pesaro e il palcoscenico sarà l’arena della Torraccia: lo meritano i 2.733 spettatori accorsi l’altra sera. Oltre che la scelta diventa obbligata dall’arrivo di circa 600 tifosi greci per sostenere il Panathinaikos, che contenderà la Challenge Cup alle tigri. Candi e compagne potranno concentrare tutte le energie su quest’appuntamento, approfittando del prezioso week-end di pausa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Megabox, la magia dell’Arena per la finale Megabox da favola, Milano finisce al tappeto. Esplode il delirio davanti ai 2500 dell’Arenamegabox 3 numia vero volley 1 MEGABOX: Bici 23, Feduzzi ne, Carletti, Giovannini 6, De Bortoli (L), Candi 8, Bartolucci 2, Butigan 9, Mitkova ne,... Leggi anche: Giacobazzi arriva alla ChorusLife Arena: il clima dell’Osteria incontra la magia del Teatro Mega Box Battle: 2025-26 Topps NBA Mega Box vs. 2025-26 Topps NBA Holiday Mega Box