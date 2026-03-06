Medio Oriente | greggio a 91$ borse in rosso e gas +50%

Nel Medio Oriente, i prezzi del petrolio hanno superato i 91 dollari al barile, mentre le borse europee hanno registrato cali significativi alla chiusura. Nel frattempo, il mercato del gas naturale ha registrato un rialzo del 50 per cento, in risposta alle tensioni geopolitiche nella regione. Questi eventi hanno provocato un’immediata reazione sui mercati finanziari e energetici.

La tensione geopolitica nel Medio Oriente ha innescato un'esplosione dei prezzi energetici, con il greggio che schizza oltre i 91 dollari e le borse europee che chiudono in rosso. Mentre il conflitto si allarga verso una guerra totale tra Israele, Stati Uniti e Iran, i mercati finanziari pagano il prezzo dell'instabilità con perdite significative a Milano, Francoforte e Londra. Il blocco dello Stretto di Hormuz e la minaccia di interruzione delle forniture hanno spinto il Brent al rialzo del 6,6% in una sola giornata, creando uno scenario di inflazione energetica immediata. La situazione è ulteriormente complicata da dati sul mercato del lavoro statunitense che segnalano una perdita netta di 92.