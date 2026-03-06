Medinox donazione per l’ospedale di Mutoko

Durante la cena di fine anno, Medinox ha raccolto 1.500 euro destinati all’ospedale Marilena Pesaresi di Mutoko in Zimbabwe. La somma è stata donata per sostenere le attività e le esigenze dell’ospedale locale. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi presenti, che hanno contribuito alla raccolta di fondi destinati a un progetto benefico in Africa.

L'associazione sportiva Medinox di Savignano sul Rubicone ha consegnato l'assegno nella propria sede presso il bar Mojito e lo ha ritirato Mario Pazzaglia per la Fondazione Pesaresi. Pazzaglia è stato a Mutoko due volte come volontario, mentre Massimo Magnani, Giampaolo Gobbi, Walter Galassi, Massimo Paganelli, Manuela Vincenzi sono stati più volte volontari a Mutoko. Ha detto Pazzaglia ringraziando la Medinox: "I soldi serviranno per l'emergenza ospedale dove manca di tutto, gasolio, medicinali. Molte persone non hanno i soldi per pagare la degenza non essendo un ospedale sovvenzionato dallo Stato.