Medico di Spinea in pensione | l’Ulss 3 attiva provvisoriamente l’ambulatorio pubblico

Da martedì 7 aprile, l’Ulss 3 ha attivato temporaneamente un ambulatorio pubblico a Spinea dopo il pensionamento del medico di famiglia locale. Il medico, in pensione da questa settimana, ha lasciato il suo incarico, mentre il suo successore è stato già individuato dall’azienda sanitaria veneziana. La nuova disponibilità di assistenza è stata assicurata da questa data.

Gli assistiti potranno rivolgersi - previa prenotazione telefonica al numero 041 8694696, raggiungibile dalle ore 8 alle ore 10 - il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 14.30 alle ore 18.30 e il martedì e mercoledì dalle ore 10 alle ore 13. Per ogni esigenza sanitaria non urgente che si manifesti al di fuori degli orari ambulatoriali, l’azienda sanitaria ricorda che è disponibile l’accesso alla continuità assistenziale chiamando il numero unico 116117. VeneziaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Sta per riaprire un hotel leggendario di Venezia. Terrazza, bar e oltre 200 anni di storia... 🔗 Leggi su Veneziatoday.it L’ambulatorio medico temporaneo entra in funzioneFinalmente operativo il nuovo Ambulatorio medico temporaneo di Baruccana, inaugurato dall’amministrazione lo scorso novembre. Leggi anche: Pierantonio chiede aiuto. Chiude l’ambulatorio. Manca il medico di base