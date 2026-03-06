Medici indagati le parole di un collega | Clima d' odio Se passa la sospensione si mette in ginocchio l' ospedale

Un collega denuncia un clima d’odio tra i medici dell’ospedale, sottolineando che se viene approvata la sospensione, l’intero reparto di Malattie Infettive potrebbe trovarsi in grave difficoltà. Otto medici sono attualmente indagati per falso ideologico, e tra i membri del personale si percepisce un’ansia crescente riguardo alle possibili ripercussioni dell’inchiesta. La situazione alimenta tensioni e preoccupazioni all’interno della struttura.

Indagati 8 medici su 11 totali del reparto di Malattie infettive: "Sono gli stessi colleghi che hanno gestito la pandemia". Il medico Marco Montanari: "Non meritavano un'esposizione mediatica di questo tipo. Così si alimenta il clima d'odio" C'è un clima d'odio che serpeggia e che sembra aver già emesso un verdetto di condanna. Ma c'è anche grande timore, in ospedale, per le possibili conseguenze dell'inchiesta che vede otto medici del reparto di Malattie Infettive del Santa Maria delle Croco indagati per falso ideologico. Al centro di tutto le certificazioni sanitarie per l'idoneità al trasferimento di migranti ai Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr). Ravenna, 3 marzo 2026 – La sospensione di ciascuno di loro per un anno dall'esercizio della professione.