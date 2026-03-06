Medea - Il Sogno | a Baronissi la tragedia in lingua partenopea

Sabato 7 marzo alle 21.00 e domenica 8 alle 18.30, presso la Sala Le Muse a Baronissi, va in scena lo spettacolo teatrale

Sabato 7 alle ore 21.00 e domenica 8 marzo alle ore 18.30, appuntamento con lo spettacolo teatrale "Medea - Il Sogno", in programma presso la Sala Le Muse a Baronissi. La rappresentazione, prodotta da TeatroNovanta, è una riscrittura scenica della tragedia di Euripide risalente al 431 a.C., curata e diretta da Antonello De Rosa. La messa in scena si caratterizza per una contaminazione linguistica che adotta il dialetto partenopeo. Il ruolo della protagonista Medea è affidato a Serena Stella. Sul palco reciteranno inoltre gli attori Raffaele Milite, Daniele Nocerino, Teresa Accarino, Tina Aliberti, Noemi Balsamo, Pupetta Di Nardo, Vincenzo Di Rosario, Angela Ferrentino, Antonia Grimaldi, Paola Mancino, Paola Siepe, Maria Staiano ed Elisabetta Zanotti.

