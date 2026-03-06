McLaren parte forte in Australia | Piastri davanti nelle libere Norris limita i danni
Nel primo giorno di prove libere del Mondiale 2026, la McLaren si presenta con risultati promettenti a Melbourne, con Piastri che si piazza in testa e Norris che cerca di limitare i danni a causa di alcuni problemi tecnici. La squadra ha concluso la giornata con sensazioni positive, nonostante le difficoltà incontrate durante le sessioni.
F1, GP Australia: Ferrari veloce nelle libere, Piastri davanti nella seconda sessioneLa prima sessione è firmata dalla Ferrari con Leclerc che ha chiuso in 1'20"267, nella seconda Mclaren la più veloce con Piastri Avvio incoraggiante...
F1, GP Australia: Ferrari veloce nelle libere 1, Piastri davanti nella seconda sessioneLa prima sessione è firmata dalla Ferrari con Leclerc che ha chiuso in 1'20"267, nella seconda Mclaren la più veloce con Piastri Avvio incoraggiante...
Piastri parte forte a Melbourne: day-1 F1, Mercedes in sciaOscar Piastri guida il day-1 a Melbourne: Mercedes in scia, Pirelli studia graining e mescole. Il primo giorno ufficiale della nuova stagione di Formula 1 si apre con un segnale chiarissimo: a Albert ... affaritaliani.it
| PILLOLE DALL'AUSTRALIA Melbourne 1997: l’inizio di una nuova era La Williams parte favorita ma perde Newey e Hill. La McLaren-Mercedes cambia livrea e scrive la storia. Errori ai box, rifornimenti sbagliati e colpi di scena. Alla fine vince Coulthard - facebook.com facebook
Come confermato da Stella, McLaren oggi effettuerà delle prove con una potenza elettrica inferiore. Questo fa parte dei test richiesti dalla FIA #F1Testing x.com