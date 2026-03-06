Maxioperazione dei carabinieri dopo la bomba al bar di Acilia | 3 arresti 8 denunce e droga sequestrata

Dopo l’esplosione davanti a un bar di Acilia, i carabinieri hanno arrestato tre persone e denunciato otto individui durante una vasta operazione nel quartiere e sul litorale. Durante i controlli sono stati sequestrati anche vari quantitativi di droga. L’intervento delle forze dell’ordine è stato immediato e ha coinvolto numerosi uomini in divisa.

Dopo il fermo del presunto autore dell’esplosione davanti a un bar di Acilia, i carabinieri hanno lanciato un maxi controllo tra il quartiere e il litorale. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Stretta dei Carabinieri: denunce, fogli di via e droga sequestrata Leggi anche: VIDEO | Stretta contro i pusher di Ostia e Acilia, 4 arresti e un chilo di droga sequestrata Una selezione di notizie su Maxioperazione dei carabinieri dopo la.... Temi più discussi: Maxi operazione dei Carabinieri a Roma: 21 arresti; Maxi operazione dei Carabinieri: arresti e sequestri, blitz anche a Roburent; Maxi operazione dei Carabinieri: controlli dal litorale di Ostia ai Castelli Romani; Un mese fa l’evasione del 23enne di Sant’Angelo dal carcere di Lodi. Nel mezzo la maxi operazione della banda dei bancomat e la condanna a tre anni per resistenza ai carabinieri. Maxi blitz ad Acilia dopo l'esplosione di un ordigno, 3 arrestiUna maxi operazione di controllo ad alto impatto, con elicotteri e unità speciali, è stata messa in campo dai carabinieri tra Ostia e Acilia, dopo l'esplosione di un ordigno la scorsa notte davanti a ... ansa.it Dopo la bomba contro il bar i carabinieri blindano Acilia: tre arresti e otto denunceUna reazione chirurgica e imponente, ha seguito l’attentato dinamitardo che, alle prime luci dell’alba, ha squarciato il silenzio di Acilia da parte dei carabinieri di zona e della Compagnia di Ostia. msn.com False certificazioni di origine nel vino: maxioperazione della Guardia di Finanza - facebook.com facebook