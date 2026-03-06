Matteo ‘Teo’ Canzi trionfa a MasterChef 15

La quindicesima stagione di MasterChef Italia si è conclusa con la vittoria di Matteo ‘Teo’ Canzi, un giovane di 23 anni proveniente da Molgora, in provincia di Lecco. La finale ha visto il suo nome emergere tra i concorrenti in corsa per il titolo, portando a termine un percorso durato diverse settimane di competizioni culinarie.

La quindicesima edizione di MasterChef Italia ha il suo vincitore: Matteo ‘Teo’ Canzi, 23 anni di Molgora (Lecco). Nella finalissima trasmessa su Sky Uno, il giovane cuoco amatoriale ha sbaragliato la concorrenza, superando Carlotta Bertin e conquistando il favore dei giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Al vincitore spettano 100.000 euro in gettoni d’oro, un corso di alta formazione presso ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e la pubblicazione del suo primo libro di ricette “Il gusto del perché – Nulla si crea. Nulla si distrugge. Tutto si cucina”, in uscita il 12 marzo. Con questa vittoria, Matteo succede a Anna (Yi Lan) Zhang nell’albo d’oro di MasterChef. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

