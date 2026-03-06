matteo berrettini vuole farsi notare sui campi in cemento di indian wells e non solo per il dritto micidiale con cui ha battuto mannarino

Matteo Berrettini si prepara a mettere in mostra le sue capacità sui campi in cemento di Indian Wells, dopo aver vinto il match contro Mannarino con un dritto potente. La sua presenza nel torneo è ora al centro dell’attenzione, mentre si impegna a dimostrare il suo valore in questa fase della stagione. La sua partecipazione è confermata e il suo nome circola tra i favoriti del torneo.

Non giocava sul cemento outdoor almeno da cinque mesi, ma Matteo Berrettini, al Master 1000 di Indian Wells, ci sta regalando grandi emozioni. Due giorni fa ha battuto Adrian Mannarino in 2 ore e 50 minuti, facendo quello che poi sarebbe stato l'ultimo colpo della partita in preda ai crampi. «Sarebbe stato difficile giocare il tie-break», ha confessato l'azzurro numero 66 del ranking ATP. Dopo un dritto micidiale, infatti, Matteo è finito a terra e ha dovuto aspettare il trattamento del fisioterapista per rimettersi in piedi e firmare gli autografi post match. Stasera, alle 20 ora italiana, affronta niente meno che Alexander Zverev, numero 4 al mondo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

