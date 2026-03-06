Matteo Berrettini eliminato a Indian Wells | l’italiano perde due set a zero contro Zverev

Matteo Berrettini è stato eliminato al secondo turno di Indian Wells, perdendo in due set contro Alexander Zverev. La partita si è conclusa con il tennista italiano sconfitto senza riuscire a conquistare un set. La sfida si è giocata sui campi in cemento e ha visto il tennista tedesco prevalere con un punteggio netto.

Finisce al secondo turno la corsa di Matteo Berrettini a Indian Wells. Alexander Zverev, alla decima partecipazione nel torneo, chiude 6-3 6-4 ed evita la terza sconfitta consecutiva nel primo Masters 1000 della stagione dopo l’eliminazione ai quarti del 2024 e all’esordio, al secondo turno, nel 2025. “Non è mai facile contro Matteo, mi aveva battuto nelle ultime partite – ha detto nell’intervista a caldo – A Indian Wells ho fatto fatica in passato, ma quest’anno mi sento diversamente e spero che possano arrivare risultati migliori. Oggi sono riuscito ad essere aggressivo e spingere tanto con il servizio e il diritto. La risposta, poi, è il colpo più importante contro di lui”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Zverev ingiocabile, Berrettini eliminato: highlights Indian WellsDopo la rimonta con tanto di crampi contro Mannarino, la corsa di Matteo Berrettini a Indian Wells si ferma bruscamente contro Alexander Zverev.

ATP Indian Wells 2026, Berrettini si arrende ad un solidissimo Zverev in due setSi ferma al secondo turno il cammino di Matteo Berrettini nell’ATP 1000 di Indian Wells.

