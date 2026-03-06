Mattarella | Dichiaro aperte le Paralimpiadi invernali di Milano Cortina Bebe Vio accend

Il presidente della Repubblica ha dichiarato aperte le Paralimpiadi invernali di Milano Cortina, mentre Bebe Vio ha acceso la fiamma olimpica. Nel frattempo, le luci dell’Arena di Verona si sono spente dopo aver ascoltato

AGI - Le luci dell'Arena di Verona si spengono sulle note di "Nel blu dipinto di blu", brano-simbolo di Domenico Modugno e dell'Italia intera, reinterpretato con contributi di artisti provenienti da tutto il mondo e da tutti i generi musicali. Si chiude così, all'insegna di una diversità che arricchisce, la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina, le prime diffuse, le prime con una cerimonia in un sito Unesco, le prime con due bracieri, le prime senza portabandiera (impegnati nei siti di gara, lontano da Verona). Mille record per un'edizione storica. Ma ai tanti record già inanellati dai Giochi di Milano Cortina c'è anche il fatto che si tratta del cinquantesimo anniversario dei primi Giochi Paralimpici Invernali, disputati nel 1976 a Ornskoldsvik, in Svezia, e il ventesimo anniversario di Torino 2006.