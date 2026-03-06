Il Presidente della Repubblica si trova all'Arena di Verona per partecipare alla cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Milano Cortina. L’evento si svolge oggi con la presenza di numerosi atleti e ospiti internazionali che seguono la cerimonia ufficiale. La manifestazione segna l’inizio delle competizioni sportive dedicate a atleti con disabilità provenienti da tutto il mondo.

(Agenzia Vista) Verona, 06 marzo 2026 Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva all'Arena di Verona per partecipare alla cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Milano Cortina. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mattarella arriva all'Arena di Verona per cerimonia apertura Giochi Paralimpici Milano Cortina

