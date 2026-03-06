Mattarella al 150esimo del Corriere della Sera accolto da Cairo e Luciano Fontana alla Scala – Il video

Il Presidente della Repubblica ha partecipato al teatro alla Scala all’evento organizzato per celebrare i 150 anni del Corriere della Sera. Era presente anche il presidente di un importante gruppo editoriale e il direttore del quotidiano. L’incontro si è svolto in un’atmosfera ufficiale e formale, con la partecipazione di diverse autorità e rappresentanti dell’editoria italiana.

(Agenzia Vista) Milano, 06 marzo 2026 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto, al Teatro alla Scala, all'evento "Corriere 150 anni. La libertà delle idee", che apre le celebrazioni per i 150 anni del quotidiano fondato a Milano nel 1876 da Eugenio Torelli Viollier. Una lunga standing ovation ha accolto il Presidente della Repubblica Mattarella alla cerimonia per i 150 anni. Presenti anche i presidenti di Camera e Senato, Schlein, Landini e Segre. Il direttore Luciano Fontana: Non ci rassegniamo alla guerra. Un concerto con brani dalla Norma di Bellini e dal Crepuscolo degli dei di Wagner. Il"Corriere della Sera"compie oggi 150 anni: il primo numero infatti usciva in data 5-6 Marzo 1876, fondato da Eugenio Torelli Viollier.