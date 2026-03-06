Matrimonio e altre catastrofi | la crisi di coppia va in scena al Teatro de’ Servi

Al Teatro de’ Servi va in scena una commedia brillante che mette in scena le dinamiche complesse e spesso assurde della vita di coppia. Lo spettacolo, intitolato

Il palcoscenico del Teatro de' Servi si prepara ad accogliere, dal 12 al 15 marzo, uno spettacolo che promette di scuotere le fondamenta delle certezze matrimoniali: Matrimonio e altre catastrofi. Firmata da N.L. White, questa pièce si inserisce nel solco della grande tradizione della commedia contemporanea, capace di osservare con occhio clinico, e al contempo profondamente ironico, le pieghe meno visibili dei rapporti sentimentali. In una società dove la routine spesso anestetizza le emozioni, lo spettacolo arriva come una scossa tellurica, pronta a ricordarci quanto il confine tra il quieto vivere e il caos sia, in realtà, estremamente sottile.

