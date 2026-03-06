MasterChef Italia 15 il vincitore è Matteo Canzi con il menu Tutto di me

Matteo Canzi si è aggiudicato la vittoria a MasterChef Italia 15, presentando il menu intitolato

A vincere la 15ª edizione di MasterChef Italia è stato Matteo "Teo" Canzi, riuscito a battere la finalista Carlotta in un tesissimo scontro a due e a conquistare i giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli con un menu rappresentativo della propria vita, dall'infanzia alla crescita. Per la prima volta da diversi anni, la sfida finale non è stata tra 3 concorrenti, ma tra due: una decisione, comunicata dai giudici al termine del primo episodio della serata di ieri, che ha lasciato a bocca aperta i quattro i cuochi amatoriali in gara. Prima di arrivare alla puntata finale con la presentazione dei menù dei due finalisti, a MasterChef Italia 15 è arrivato lo chef Norbert Niederkofler, 3 stelle Michelin e 1 stella Verde all’Atelier Moessmer Norbert Niederkofler a Brunico (Bolzano). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

