MasterChef Italia 15 il bergamasco Matteo Rinaldi arriva terzo

Il bergamasco Matteo Rinaldi è arrivato terzo nella finale di MasterChef Italia 15. Il 28enne originario di Boltiere, che lavora come graphic designer, ha concluso la sua esperienza nel popolare programma televisivo si è fermato a un passo dalla vittoria. Matteo Rinaldi è stato protagonista del talent show di Sky fino alla finale a quattro. Ad aggiudicarsi il titolo è stato Matteo “Teo” Canzi, 23enne lecchese studente di Economia, che nella finale a due ha superato Carlotta Bertin, 25enne biellese. Diplomato in Grafica e Comunicazione e laureato in Design della Comunicazione, Rinaldi ha iniziato il programma con l’ambizione di creare una propria bakery in stile francese e nel corso delle puntate ha conquistato gli chef Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

