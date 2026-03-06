Masterchef 2026 il vincitore Matteo | Sogno un ristorante nella Brianza dei laghi La somiglianza con Olly solo con i baffi

Il ragazzo di 24 anni, conosciuto come Teo, ha vinto la finale di MasterChef Italia 2026. Durante l’intervista ha dichiarato di desiderare di aprire un ristorante nella zona dei laghi in Brianza. Ha anche detto che, rispetto a un altro concorrente, ha solo i baffi in comune. La sua vittoria è avvenuta con la partecipazione di Fanpage.it.

È il 24enne Teo, all'anagrafe Matteo Canzi, il vincitore di MasterChef Italia 2026. Con Fanpage.it lo abbiamo raggiunto per parlare del futuro in cucina, di cosa farà con il montepremi da 100mila euro, dei concorrenti rimasti indietro troppo presto e della passione condivisa con la fidanzata Elena per il brano di Gigi D'Alessio, Un nuovo bacio. Spazio anche alla somiglianza con Olly: "Forse ci somigliavamo un pochino quando avevo i baffi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Matteo Canzi di MasterChef Italia assomiglia a Olly”, arriva il commento del cantantePer i telespettatori di MasterChef Italia 2025 Matteo Canzi, aspirante chef, assomiglia a Olly.

Leggi anche: Mary Cuzzupé dopo Masterchef: “Rifiuto la gavetta. Ora sono incinta ma sogno un ristorante mio”

Contenuti utili per approfondire Masterchef 2026 il vincitore Matteo....

Temi più discussi: Perché non è detto che a Masterchef 15 vinca il migliore; Masterchef 2026, Teo Canzi è il vincitore: Ho vinto facendo la cucina che voglio portare io; MasterChef Italia 15 ha incoronato il suo campione: ecco chi è Teo e come ha fatto a vincere; È Teo Canzi il vincitore di Masterchef 2026.

Teo vince MasterChef 2026: la proclamazione e l’esplosione di gioiaÈ Matteo Canzi, detto Teo, il vincitore di MasterChef Italia 2026: dopo una stagione ricca di colpi di scena è stata proclamata la vittoria ... amica.it

Chi è Matteo Canzi, vincitore di Masterchef 15: il sogno 'alla Cannavacciuolo', il nuovo lavoro e il premio ricchissimoMatteo Canzi vince MasterChef 15: la finale mozzafiato del 5 marzo incorona il nuovo re della cucina italiana in Tv. Ecco chi è e come è andata. libero.it

Due chiacchiere con il vincitore annunciato di Masterchef Italia 15, il giovane brianzolo Matteo Canzi x.com

È online la CLASSIFICA FINALE del #FantaMasterChef COM’È ANDATA Qual è la vostra posizione finale Siamo curiosissimi Trovate tutti i punteggi su fanta-masterchef.it #MasterChefIt #adv - facebook.com facebook