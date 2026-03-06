Matteo Canzi, 23 anni di Molgora, si è aggiudicato la vittoria a MasterChef Italia 2026 durante la finale che si è svolta questa sera. Nell’ultimo scontro ha battuto Carlotta Bertin, 25 anni di Biella, e ha preceduto Dounia Zirari e Matteo Rinaldi, entrambi 28 anni e provenienti rispettivamente da Bassano del Grappa e Bergamo.

In palio un premio di 100.000 euro in gettoni d’oro e la pubblicazione di un libro di ricette Matteo Canzi è il vincitore di MasterChef Italia 2026. Il 23enne di Molgora (Lecco) ha sconfitto nella finalissima Carlotta Bertin, 25 anni di Biella, e prima di lei Dounia Zirari (28 anni di Bassano del Grappa) e Matteo Rinaldi (28 anni di Bergamo). Per lui un premio di 100.000 euro in gettoni d’oro, la pubblicazione del suo primo libro di ricette (edito da Baldini+Castoldi) e l’accesso a un prestigioso corso di alta formazione presso ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana. Per la sfida finale i concorrenti sono andati in alta montagna con lo chef Norbert Niederkofler (3 stelle Michelin e 1 stella Verde all’Atelier Moessmer), hanno affrontato l’imprevisto di chef Chiara Pavan e hanno servito i menù a chef Giancarlo Perbellini. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - MasterChef 2026, chi è il vincitore

Chi ha vinto MasterChef 2026, colpo di scena in finale: il vincitore, i piatti preparati, i commenti dei giudici e le reazioniGiovedì 5 marzo 2026 si è conclusa la quindicesima edizione di MasterChef Italia ed è stato eletto il vincitore tra i quattro finalisti in gara: ecco...

Chi è Teo, vincitore di MasterChef 15 e cosa ha vintoMilano, 5 marzo 2026 - MasterChef Italia 15 è giunto alla conclusione e la finale andata in onda giovedì 5 marzo su Sky e in streaming e on demand su...

MasterChef a 92 anni | MasterChef Italia

Altri aggiornamenti su MasterChef 2026 chi è il vincitore.

Temi più discussi: Perché non è detto che a Masterchef 15 vinca il migliore; Masterchef 2026, Teo Canzi è il vincitore: Ho vinto facendo la cucina che voglio portare io; Chi è Matteo Canzi, vincitore di Masterchef 15: il sogno 'alla Cannavacciuolo', il nuovo lavoro e il premio ricchissimo; Chi potrebbe vincere Masterchef Italia 15 (secondo noi) e perché.

Matteo Canzi ha vinto MasterChef 15: «È il coronamento di un sogno di tutta la vita»Matteo Canzi detto Teo vive a Molgora (Lecco), ha 23 anni e studia International Marketing. Durante le selezioni ha dichiarato di voler mettere in stand by l’università per diventare un Private Chef. iodonna.it

Chi è Matteo Canzi, vincitore di Masterchef 15: il sogno 'alla Cannavacciuolo', il nuovo lavoro e il premio ricchissimoMatteo Canzi vince MasterChef 15: la finale mozzafiato del 5 marzo incorona il nuovo re della cucina italiana in Tv. Ecco chi è e come è andata. libero.it

Il lecchese Teo Canzi vince Masterchef Il 28ernne di Olgiate Molgora si è aggiudicato la finale del concorso di cucina #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #MerateECasatese #OlgiateMolgora #Lecco #Newslecco #Notizielecco #MatteoCanzi #Brun - facebook.com facebook

TEO È IL VINCITORE DELLA QUINDICESIMA EDIZIONE DI MASTERCHEF ITALIA #MasterChefIt x.com