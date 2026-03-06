Massese Spunta un nuovo imprenditore La trattativa per la cessione è già avviata

Un nuovo imprenditore si sta facendo avanti nel futuro della Massese, con la trattativa per la cessione della società già in corso. Non sono stati forniti dettagli sui soggetti coinvolti o sui passaggi specifici del processo, ma si conferma che le trattative sono state avviate e che ci sono sviluppi in corso riguardo alla proprietà della squadra.

Qualcosa si muove nel domani della Massese. Sembra, infatti, che alla già nota la trattativa per la cessione della società in essere con l'imprenditore Vito Frijia, da tempo congelata e legata al bando per l'assegnazione della gestione dell'impianto sportivo di Marina di Massa (di cui a breve si dovrebbe conoscere il vincitore) si sia aggiunto un nuovo pretendente. Secondo alcuni rumors il presidente Antonio Gerini avrebbe avviato già da qualche settimana dei contatti con un imprenditore del centro Italia operante nel settore dei dolciumi e della panificazione. La trattativa parrebbe già ben avviata. Per il momento rimane ancora secretato il nominativo dell'interessato a rilevare la Massese ma si parla di una persona affidabile sulla cui serietà e disponibilità economica l'attuale dirigenza avrebbe già avuto rassicurazioni.