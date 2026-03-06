Massa | 13 nuovi indagati la Cgil minaccia sciopero generale

A Massa, la procura ha iscritto nel registro degli indagati tredici persone collegate al corteo del 3 ottobre. La Cgil ha risposto annunciando uno sciopero generale se ci sarà un rinvio a giudizio per i coinvolti. La situazione si è evoluta rapidamente con l’aggiunta di nuovi sospettati alle indagini in corso.

La giustizia ha esteso il perimetro delle indagini a tredici nuovi soggetti coinvolti nel corteo del 3 ottobre a Massa, innescando una reazione immediata della Cgil che minaccia uno sciopero generale qualora si proceda al rinvio a giudizio. La mobilitazione sindacale è sostenuta da una raccolta fondi già superiore ai ventunmila euro, destinata a coprire le spese legali e amministrative derivanti dall’applicazione di nuove norme penali introdotte nel pacchetto sicurezza del 2025. L’espansione del campo d’indagine sulla piazza di Massa. Nelle ultime ore, l’ufficio giudiziario locale ha notificato avvisi di conclusione indagine a un gruppo eterogeneo composto da studenti delle scuole superiori, universitari, sindacalisti e lavoratori ordinari. 🔗 Leggi su Ameve.eu Sciopero generale, in migliaia ad Ancona. Santarelli (Cgil): "Uno sciopero giusto contro una manovra inutile"ANCONA - Migliaia di lavoratori hanno partecipatoin mattinata alla manifestazione in occasione dello sciopero generale nazionale indetto dalla Cgil. Oggi lo sciopero generale della Cgil contro la manovraDalle fabbriche alle scuole, dalla sanità ai trasporti: oggi il Paese si ferma per lo sciopero generale indetto dalla Cgil, che contesta una Manovra... Una selezione di notizie su Massa 13 nuovi indagati la Cgil.... Temi più discussi: Massa: altri 13 indagati per Corteo pro Pal; Massa, altri 13 indagati per il corteo pro Palestina: la Cgil verso lo sciopero generale; Manifestazione pro Pal a Massa, altri 13 indagati. Cgil: 'Contestazioni illiberali'; Corteo pro Palestina a Massa, altri 13 rischiano il processo. Massa: altri 13 indagati per Corteo pro PalA Massa (Massa Carrara) altri 13 avvisi di conclusione indagine sono stati notificati in questi giorni a studenti delle scuole superiori, universitari, sindacal ... controradio.it Manifestazione pro Pal a Massa, altri 13 indagati. Cgil: Contestazioni illiberaliA Massa altri 13 avvisi di conclusione indagine hanno raggiunto in questi giorni studenti e studentesse delle scuole superiori, universitari e ... gonews.it Giovani e rigenerazione urbana, così Massa si presenta candidata a Capitale della cultura 2028 ilsole24ore.com/art/giovani-e-… x.com Fun fact: il turismo di massa è nato quasi 200 anni fa, dall’idea di un umile pastore proibizionista britannico che ideò i primi viaggi organizzati per salvare i lavoratori delle classi meno abbienti dalla piaga dell’alcolismo. Il suo nome era Thomas Cook, e la su - facebook.com facebook