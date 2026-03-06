Il sindaco uscente ha commentato l’ipotesi di un eventuale ballottaggio, definendola “un libro dei sogni”. La sua risposta è arrivata in replica alle dichiarazioni del candidato del centrosinistra, che aveva anticipato alcune priorità per il primo periodo di mandato qualora fosse eletto. Masci ha quindi respinto l’idea di un secondo turno come poco realistica, senza ulteriori spiegazioni.

L’ipotesi di un ballottaggio esiste solo “in un libro dei sogni”. A dirlo è il sindaco uscente Carlo Masci replicando all’avversario, il candidato sindaco del centrosinistra Carlo Costantini, e al suo annuncio sulle tre cose che farebbe a inizio mandato se fosse eletto. “Le sue dichiarazioni sono solo un tentativo estremo e disperato di recuperare terreno, essendosi chiaramente reso conto che l’ipotesi di andare al ballottaggio il 22 e 23 marzo è talmente remota, praticamente impossibile, da entrare a pieno titolo in un libro dei sogni”, dichiara infatti Masci. “Due anni fa Carlo Costantini parlava dei semafori intelligenti come se fossero il male assoluto, una iattura per tutti gli automobilisti che evidentemente, per Costantini, potevano tranquillamente passare con il semaforo rosso senza subire sanzioni. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Voto a Pescara, Costantini incalza Masci: ballottaggio possibile, sfida ancora apertaPescara - Dopo la sentenza del Consiglio di Stato, il candidato del centrosinistra rilancia: elezioni annullate per irregolarità sostanziali, 472...

Masci in vantaggio su Costantini in vista del voto di marzo, ma il ballottaggio non è impossibile: il sondaggioCarlo Masci e centrodestra in vantaggio su Carlo Costantini e coalizione di centrosinistra, ma il ballottaggio non è una possibilità da escludere.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Masci risponde.

Temi più discussi: Masci risponde a Costantini sull'ipotesi ballottaggio: Un libro dei sogni; Confronto sul voto a Pescara, su Spoiler scintille tra Masci e Costantini; VOTO PESCARA: MASCI, IPOTESI BALLOTTAGGIO REMOTA E COSTANTINI APRE LIBRO DEI SOGNI; Masci, Costantini dice di diventare sindaco? Nel libro dei sogni.

Masci, Costantini dice di diventare sindaco? Nel libro dei sogniA poche ore dal voto dell'8 e 9 marzo Carlo Costantini annuncia cosa farebbe all'inizio del suo mandato da sindaco, ma le sue dichiarazioni sono solo un tentativo estremo e disperato di recuperare te ... ansa.it

VOTO PESCARA: MASCI, IPOTESI BALLOTTAGGIO REMOTA E COSTANTINI APRE LIBRO DEI SOGNIPESCARA – A poche ore dal voto dell’8 e 9 marzo Carlo Costantini annuncia cosa farebbe all’inizio del suo mandato da sindaco, ma le sue dichiarazioni sono solo un tentativo estremo e disperato di rec ... abruzzoweb.it

Pescara, Masci: "Avversari cercano solo di zittirmi" Il sindaco di Pescara Carlo Masci risponde al Movimento Cinque Stelle che hanno presentato un esposto a Corecom e Agcom, accusando il sindaco di Pescara di copertura mediatica sbilanciata in vista del v - facebook.com facebook