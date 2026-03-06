Martedì 10 marzo sarà chiuso un tratto dell' autostrada Catania-Siracusa

Martedì 10 marzo, dalle 9 alle 18, un tratto dell’autostrada Catania-Siracusa sarà chiuso al traffico. La chiusura interesserà la porzione tra lo svincolo di Augusta e lo svincolo zona industriale Nord, tra i chilometri 25,142 e 0,100. La decisione riguarda la porzione di strada compresa tra questi punti e rimarrà in vigore per l’intera giornata.

La chiusura si rende necessaria a causa della richiesta pervenuta ad Anas da parte della Commissione Permanente per le Gallerie che dovrà effettuare delle ispezioni Martedì 10 marzo, dalle ore 9 alle ore 18, verrà chiuso al traffico il tratto dell'autostrada Catania-Siracusa compreso tra lo svincolo di Augusta e lo svincolo zona industriale Nord (fra i km 25,142 e 0,100). Contestualmente, saranno chiuse anche le rampe di ingresso e di uscita dello svincolo di Lentini (km 11,500). La chiusura si rende necessaria a causa della richiesta pervenuta ad Anas da parte della Commissione Permanente per le Gallerie istituita presso Ansfisa (Agenzia...

