Mariofilippo Brambilla | Ora possibili defezioni dell' esercito iraniano

Mariofilippo Brambilla ha dichiarato che ci sono possibili defezioni tra l'esercito iraniano, evidenziando che tutto sembrava molto lineare e coerente da parte loro riguardo all'elezione di Mojtaba Khamenei come nuova Guida Suprema. La sua analisi si concentra sulla stabilità e sulla reazione delle forze armate alle recenti nomine politiche in Iran.

Brambilla, da anni nel team di Pahlavi, traccia la linea su Teheran «Con Mojtaba Khamenei regime più duro. Reza figura centrale» «Sembrava tutto molto lineare e coerente da parte loro: l'elezione di Mojtaba Khamenei a nuova Guida Suprema. Poi però sono arrivate le smentite. Io non credo alle smentite. Temo siano una manovra per proteggerlo, perché sanno che nel momento in cui lo dichiarano Guida Suprema finisce inevitabilmente nel mirino». Mariofilippo Brambilla di Carpiano, presidente dell'Associazione Italia-Iran e da diversi anni stretto collaboratore del team del principe Reza Pahlavi, commenta con Il Tempo l'attuale situazione in Iran. Se fosse il figlio di Khamenei la nuova Guida Suprema, ci sarebbe una continuità del regime.