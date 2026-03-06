Maria Giulia Bolognini, 21 anni, nata a Padova e residente a Modena da più di dieci anni, ha partecipato al Giuramento. Durante l’evento, ha dichiarato che si tratta di un momento di grande orgoglio. La cerimonia si è svolta a Modena il 6 marzo 2026, coinvolgendo giovani che hanno prestato giuramento in occasione di un rito ufficiale.

Modena, 6 marzo 2026 – Ha 21 anni, si chiama Maria Giulia Bolognini, è nata a Padova e risiede a Modena da oltre dieci anni. Attualmente frequenta il Corso di Laurea in Scienze Strategiche e dal prossimo anno accademico proseguira gli studi in ambito ingegneristico. Oggi, come gli altri suoi colleghi, giurerà fedeltà alla Repubblica Italiana: alle 10.40, nel Cortile d’Onore dell’Accademia Militare alla presenza delle massime Autorità istituzionali della Difesa, ci sarà infatti la cerimonia di Giuramento degli Allievi Ufficiali del 207° Corso ’Fermezza’. Giulia, prima dell’ingresso in Accademia Militare, si è diplomata al Liceo Classico Muratori – San Carlo di Modena e ha frequentato un anno di Ingegneria Informatica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Maria Giulia, 21 anni: "Il Giuramento è un momento di grande orgoglio"

